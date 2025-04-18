مسئول صيني: التعاون في قطاع الطاقة يعد ركنا مهما في التعاون العملي بين بكين وموسكو

قال دينج شيويه شيانج نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، إن التعاون في قطاع الطاقة يعد ركنا مهما في التعاون العملي بين الصين وروسيا، وهو ما يوفر دعما قويا للتنمية عالية المستوى للعلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن ذلك جاء خلال لقاء نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، اليوم الجمعة، مع وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف.

وأعرب دينج، عن استعداد الصين للعمل مع روسيا على أساس التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين باعتباره المبدأ التوجيهي الأساسي، وذلك بغية تعميق التعاون متبادل المنفعة في مجال الطاقة، والمضي قدما في المشروعات الرئيسية على نحو مطرد، وتوسيع مجالات جديدة للتعاون بشكل نشط، وتحقيق فوائد ملموسة للبلدين والشعبين.

ودعا البلدين إلى تعزيز التنسيق والتفاعل بموجب الآليات متعددة الأطراف، وتعزيز إقامة نظام عالمي لحوكمة الطاقة يتسم بالنزاهة والعدل والتوازن والشمول.

ومن جانبه، قال تسيفيليف، إن الجانب الروسي يدعم بشكل كامل المبادرات متعددة الأطراف التي اقترحتها الصين، وينظر دائما إلى الصين باعتبارها شريكة موثوقة، ومستعد لتعزيز التعاون المتعمق والموضوعي في مجال الطاقة من أجل مواصلة الإسهام في التنمية عالية المستوى للعلاقات الروسية-الصينية.