الدفاع الروسية: تحرير بلدة في دونيتسك.. وضرب مؤسسات أوكرانية محورية لإنتاج المسيرات

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، بأن قوات مجموعة الجنوب حررت بلدة فالينتينوفكا في دونيتسك، لتصبح رابع مركز سكني يسيطر عليه الجيش الروسي خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن قواتها شنت اليوم ضربة جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة على مؤسسات صناعية محورية لإنتاج المسيرات، وكذلك مرافق بنية تحتية لمطارات عسكرية أوكرانية، مؤكدة إصابة كل الأهداف المقررة.

وحسب التقرير الأسبوعي للدفاع الروسية، فقد وصل عدد الضربات الجماعية التي نفذتها القوات الروسية خلال الفترة من 12 إلى 18 أبريل إلى تسع ضربات، وأصيبت جراؤها منشآت للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني وبنية تحتية لمطارات عسكرية، ومستودعات للذخيرة والأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة الضاربة والزوارق المسيرة، ومراكز لتدريب مشغلي المسيرات، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت للقوات الأوكرانية.