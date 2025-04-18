وحدة روحية في ضهور الشوير.. طوائف مسيحية تحتفل معاً برتبة الجمعة العظيمة

شهدت بلدة ضهور الشوير في جبل لبنان مشهداً روحياً مميزاً، حيث اجتمع مؤمنون من الطوائف المارونية، الروم الكاثوليك، والروم الأرثوذكس في كنيسة القديس بطرس للروم الكاثوليك، للمشاركة في صلاة ورتبة “جمعة الآلام” أو “جمعة الجماز”.



تقاليد محلية عريقة

ليست هذه المرة الأولى التي تتوحد فيها الطوائف المسيحية في هذه المنطقة، إذ يُعرف عن أهالي ضهور الشوير بلبنان محافظتهم على تقليد مشترك بالاحتفال سويّاً بعيد القيامة، العيد الأهم في التقويم المسيحي.



نموذج للعيش المشترك

تجسد هذه المشاركة بين أبناء الطوائف الثلاث رسالة محبة وتسامح، وتُعد نموذجاً حيّاً لوحدة الكنيسة وروح الشراكة الوطنية والروحية، بعيداً عن الاختلافات الطقسية والتقويمية.



نقل مباشر عبر شاشة MTV

وقد نُقلت الصلاة مباشرة عبر قناة MTV اللبنانية، ما أتاح للمشاهدين من مختلف المناطق متابعة هذه اللحظة الجامعة، التي تكرّس مفهوم التلاقي بين المؤمنين في أقدس الأيام المسيحية.