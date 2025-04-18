صلوات الجمعة العظيمة تُدوّي: “اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك”

في مشهد إيماني مهيب، ارتفعت أصوات الكهنة والشمامسة وشعب كنيسة الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة بمنطقة العمرانية تصدح بصوت واحد خلال صلوات الجمعة العظيمة، مرددين العبارة الخالدة التي نطق بها اللص اليمين على الصليب: “اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك”، وذلك في نهاية صلوات الساعة السادسة.

“اذكرني يا رب”.. صلاة التوبة والرجاء

تُعد هذه الجملة من أكثر العبارات التي تمس القلوب في طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تعبر عن التوبة الصادقة والرجاء في الخلاص، وهي الكلمة التي نطق بها اللص اليمين عندما كان مصلوبًا بجوار السيد المسيح، فاستحق أن يكون أول الداخلين إلى الفردوس، بحسب التقليد الكنسي.

فيديو يوثق لحظة روحية نادرة

البوابة نيوز توثّق اللحظة، ويظهر فيه الكهنة القس متى نصري، القس ديماس، والقمص جبرائيل نجيب، يشاركون الشعب والشمامسة في ترديد العبارة نفسها، في وحدة صوتية وروحية تؤكد معاني التوبة والخلاص التي تميز الجمعة العظيمة في الكنيسة القبطية.

ويُظهر الفيديو كيف تتوحد الأصوات في تسبحة واحدة، وسط أجواء مملوءة بخشوع وتأمل، بينما تسود الكنيسة الستائر السوداء والأنوار الخافتة، في تعبير رمزي عن الحزن على صلب السيد المسيح.

الجمعة العظيمة.. درب الألم والخلاص

تُحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الجمعة العظيمة كواحد من أقدس أيام السنة الليتورجية، حيث تتأمل في آلام وصلب السيد المسيح، وتعيش مع كل ساعة من الساعات الكنسية قصة من قصة الفداء. وتُعد صلوات الساعة السادسة من أبرز تلك اللحظات، حيث يتم فيها استرجاع حديث المسيح مع اللصين، ويُسلط الضوء على استجابة المسيح لإيمان اللص اليمين.

كنيسة الشهيدة رفقة… حضور شعبي وتنظيم كشفي

منذ الساعات الأولى من الصباح، توافد مئات المصلين على كنيسة الشهيدة رفقة للمشاركة في صلوات الجمعة العظيمة، وسط تنظيم دقيق من فرق الكشافة الكنسية، ما ساعد في توفير أجواء روحانية خاشعة تناسب قدسية هذا اليوم.

دعوة للتأمل والمغفرة

يرتفع صدى عبارة “اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك” في كل كنيسة قبطية اليوم، لكن الفيديو الذي سجلته كنيسة الشهيدة رفقة يقدم لحظة خاصة، تختصر ما تعنيه الجمعة العظيمة لكل مؤمن يبحث عن التوبة والنعمة والخلاص.

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