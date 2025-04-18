ضبط 4 أشخاص متهمين بسرقة غطاء بالوعة صرف صحي في أسيوط

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام 4 أشخاص بسرقة غطاء بالوعة صرف صحى خاصة بأحد المنازل بأسيوط.. وضبط مرتكبى الواقعة

سرقة غطاء بالوعة صرف صحى خاصة بأحد المنازل

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات تداول عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن مقطع فيديو تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام 4 أشخاص مستقلين مركبة "تروسيكل"بسرقة غطاء بالوعة صرف صحى خاصة بأحد المنازل بمدينة القوصية بمديرية أمن أسيوط.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط) وكذا ضبط المركبة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"غير مرخصة"، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهم ضبط غطاء البالوعة المستولى عليه بمنزل أحدهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/978867414229970