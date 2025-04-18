إيفان توني يقود تشكيل أهلي جدة ضد الفيحاء بالدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفيحاء، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق أهلي جدة، اليوم الجمعة، نظيره الفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في السادسة و20 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل الأهلي أمام الفيحاء

يقود الإنجليزي إيفان توني تشكيل أهلي جدة أمام الفيحاء، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة الجزائري رياض محرز والبرازيلي جالينو.

يحتل أهلي جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 52 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الثاني عشر وفي رصيده 29 نقطة.

تشكيل أهلي جدة ضد الفيحاء

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - محمد سليمان بكر

خط الوسط: زياد الجهني - فرانك كيسي - جابري فيجا

وفي الهجوم: رياض محرز - إيفان توني - جالينو.