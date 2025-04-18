محمد صبيح يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينج

فاز محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، بمنصب نائب أول رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينج للدورة الانتخابية 2025- 2029 وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم الجمعة في دولة ليبيا ضمن أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي والتي اختارت الدكتور باسل الشاعر في منصب رئيس الاتحاد العربي.

منصب آخر

كما فاز أيضا محمد صبيح بمنصبة أخر داخل الاتحاد العربي وهو المسئول عن جميع لجان العمل الفنيه بالاتحاد العربي في إنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات الرياضية المصرية التي تحققت الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة سواء الفنية أو الإدارية.

منافسة قوية

وقال محمد صبيح، إن انتخابات الاتحاد العربي شهدت منافسة غاية في القوة نظرا لأسماء المرشحين في الانتخابات والتي انتهت بفوزه بمنصب نائب أول رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينج، الأمر الذي يعكس ثقة الاتحادات العربية في الكوادر المصرية، ودورها البارز في تطوير اللعبة على المستويين العربي والدولي.

وقدم رئيس الاتحاد المصري الكيك بوكسينج، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على جهوده في دعم رياضة الكيك بوكسينج الأمر الذي ارتفع معه عدد اللاعبين في مختلف محافظات الجمهورية لأكثر من 100 ألف لاعب ولاعبة لتصبح اللعبة القتالية المفضلة لدى الشباب الأمر الذي انعكس على المستوى والعربي والقاري بالإيجاب على تطور اللعبة محليا.