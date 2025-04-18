الصين تكشف عن لوائح جديدة بشأن قطاع التوصيل السريع

وقع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، مرسوما لمجلس الدولة يكشف النقاب عن النسخة المنقحة للوائح تتعلق بقطاع التوصيل السريع.

وتشمل اللوائح الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يونيو، 15 مادة.

وحسب وكالة الانباء الصينية " شينخوا"، تهدف الصين إلى بناء نظام خدمة توصيل سريع متطور تكنولوجيا وعالي الجودة وآمن وفعال وموفر للطاقة، ما يعود بالنفع على المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

وتنص اللوائح الجديدة على تشجيع استخدام مواد تغليف صديقة للبيئة قابلة للتحلل وإعادة الاستخدام.

كما توضح اللوائح مسؤوليات الجهات الحكومية والشركات والمستهلكين في مجالات البحث والتطوير في التغليف الأخضر، والحد من التغليف الثانوي، وإعادة تدوير مواد التغليف والاستفادة منها.