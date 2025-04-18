وزارة الشباب تُحيل أحد معاونيها إلى التحقيق على خلفية تراشق بالألفاظ

حرصًا من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي على ترسيخ قيم الانضباط المؤسسي والسلوك المهني، فقد قررت إحالة أحد معاونيها إلى التحقيق، وذلك على خلفية ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشور يتضمن تراشقًا بالألفاظ بينه وبين أحد الأشخاص.

سلوك فردي وترفض الزج باسمها في الخلافات

واكدت الوزارة أن ما صدر من معاونها هو سلوك فردي لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن قيم الوزارة أو توجهاتها، وأنها ترفض تمامًا الزج باسمها في أي خلافات أو تصرفات شخصية تصدر عن العاملين فيها خارج إطار العمل الرسمي.

الحفاظ على هيبة المؤسسة

وشددت الوزارة على أنها تتعامل بجدية مع مثل هذه الحالات، بما يضمن الحفاظ على هيبة المؤسسة وثقة المواطنين فيها.