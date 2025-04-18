تتويج يحيى الفخراني بلقب “شخصية العام الثقافية” في المغرب

في أجواء احتفالية مهيبة بالعاصمة المغربية الرباط، وبالتزامن مع الدورة الحادية عشرة لاحتفالات اليوم العربي للشعر ورموز الثقافة العربية، تكرم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) اليوم الفنان الكبير يحيى الفخراني، بمنحه لقب “شخصية العام الثقافية”، تقديرًا لإسهاماته البارزة في إثراء الساحة الفنية والثقافية العربية لعقود متتالية.

وتُقام مراسم التكريم مساء اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، في قاعة “أُفُق” بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط بتنظيم مشترك بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية ومنظمة الألكسو، وبحضور عدد من الوزراء والمثقفين والشعراء من مختلف الدول العربية، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري.

وزير الثقافة: اختيار الفخراني تأكيد على ريادة مصر الفنية

وكانت وزارة الثقافة المصرية قد رشّحت الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني لهذا التكريم، وتلقت خطابًا رسميًا من منظمة الألكسو، أعربت فيه عن إشادتها بهذا الترشيح، وهنّأت الفنان على اختياره من قِبل الدول الأعضاء، مؤكدة أن هذا الاختيار يُمثّل تقديرًا مستحقًا لمسيرته الفنية والثقافية المؤثرة في الوطن العربي.

من جانبه، قال وزير الثقافة: "إن اختيار الدكتور يحيى الفخراني كرمز للثقافة العربية لعام 2025 هو تأكيد على قيمة الفنان المصري، ودوره البارز في تشكيل وجدان الأجيال، كما يعكس ريادة مصر الثقافية وأهمية القوى الناعمة في تعزيز الحوار بين الشعوب.”

أبرز رموز الفن

ويُعد الفنان الدكتور يحيى الفخراني من أبرز رموز الفن في العالم العربي، حيث قدّم عبر المسرح والسينما والتلفزيون أعمالًا خالدة جمعت بين البعد الإنساني والعمق الثقافي، واستطاع أن يجسّد الشخصية العربية في تنوعها وتناقضاتها، ليصبح واحدًا من أكثر الفنانين تأثيرًا في تاريخ الفن العربي المعاصر.