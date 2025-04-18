أليو ديانج VS طارق حامد.. تشكيل مباراة الخلود ضد ضمك بالدوري السعودي

أعلن خالد العطوي، المدير الفني لفريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الخلود، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق ضمك، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الخلود بملعب الرس، في لقاء ينطلق في السادسة و5 دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

موقف طارق حامد في تشكيل ضمك أمام الخلود

يغيب طارق حامد عن تشكيل ضمك أمام الخلود، حيث يجلس على مقاعد البدلاء للمرة الثانية على التوالي، عقب عودته بعد فترة طويلة من الغياب عن فارس الجنوب.

وعاد طارق حامد إلى قائمة ضمك في المباراة الماضية أمام الوحدة، بعد فترة غياب امتدت إلى 8 أشهر؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الجاري 2024-2025، حيث كانت آخر مباراة شارك بها 28 أغسطس 2024.

وشارك طارق حامد بديلًا مع ضمك أمام الوحدة، قبل أن يتواجد على دكة الاحتياط في مباراة الخلود اليوم.

ولم يشارك طارق حامد مع ضمك في الدوري السعودي سوى في مباراتين هذا الموسم، قبل مشاركته أمام الوحدة، كما ينتهي عقده مع ناديه في صيف 2025.

في المقابل، يتواجد المالي أليو ديانج أساسيًا في تشكيل الخلود ضد ضمك، ليشارك في المباراة رقم 25 مع فريقه في الدوري السعودي، أحرز خلالها هدفين ولم يصنع أي هدف حتى الآن.

وانتقل أليو ديانج إلى الخلود في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

يحتل ضمك المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 28 نقطة، بينما يأتي الخلود في المركز الحادي عشر وفي رصيده 31 نقطة.

تشكيل ضمك ضد الخلود

تشكيل الخلود ضد ضمك