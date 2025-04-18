أخبار الإمارات اليوم...بن زايد يبحث مع رئيس تشاد تعزيز العلاقات الثنائية ..برقية تهنئة بذكرى استقلال زيمبابوي..3 شخصيات إماراتية ضمن مجلس القيادات العالمية الشابة

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الرئيس الإماراتي يناقش مع رئيس تشاد تعزيز العلاقات الثنائية

ناقش الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بحسب وكالة أنباء "وام" الإماراتية اليوم الجمعة.

جاء هذا خلال استقبال الرئيس الإماراتي، محمد إدريس ديبي إتنو، في قصر الشاطئ في أبوظبي، حيث يقوم رئيس تشاد بزيارة رسمية إلى الإمارات.

وشدد الطرفان، خلال المباحثات، علي حرصهما علي توسيع آفاق التعاون بين الإمارات وتشاد واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والبنية التحتية وغيرها، بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

كما تبادل محمد بن زايد آل نهيان، ومحمد إدريس ديبي إتنو، وجهات النظر حول التطورات في المنطقة، مؤكدين، في هذا السياق، أهمية العمل على تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين بما يعزز التنمية والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.

من ناحيته عبر الرئيس التشادي عن شكره للرئيس الإماراتي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وتقديره للعمل الإماراتي التشادي المشترك.

الرئيس الإماراتي ونائباه يهنئون رئيس زيمبابوي بذكرى استقلال بلاده

بعث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى رئيس زيمبابوي ايمرسون منانغاغوا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، بحسب وكالة أنباء "وام" الإماراتية اليوم الجمعة.

كما بعث نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب الرئيس الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ايمرسون منانغاغوا.

اختيار 3 شخصيات إماراتية ضمن مجلس القيادات العالمية الشابة 2025

أعلن منتدى الاقتصاد العالمي اختيار وزيرة تمكين المجتمع الإماراتية شما بنت سهيل المزروعي، وعضوة المجلس الإماراتي الاتحادي ميرة سلطان السويدي، والأستاذة المساعدة لتكنولوجيا المعلومات في جامعة نيويورك أبوظبي تقى وضاح الهنائي، لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة 2025، بحسب وكالة أنباء "وام" الإماراتية اليوم الجمعة.

يعكس اختيار 3 شخصيات إماراتية، من ضمنها شخصيتان من حكومة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب كادر جامعي إماراتي، في المجلس العالمي الذي يضم نخبة من الشخصيات القيادية الشابة من حول العالم الذين تمكنوا من تحقيق منجزات وتركوا بصمة واضحة في مجالاتهم، الدور الكبير الذي يقوم به الشباب في الإمارات، خاصة في المناصب القيادية، ودورهم المحوري في صنع القرار، وصياغة الرؤى والإستراتيجيات الداعمة للمسيرة التنموية الشاملة والمستدامة في شتي القطاعات، والمكانة الرفيعة التي تتمتع بها الإمارات في الأوساط الدولية، وما يحظى به النموذج التنموي الإماراتي من تقدير عالمي رفيع على جميع المستويات.