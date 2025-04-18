المتحدة للرياضة تنظم بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا بالقاهرة

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، التي تنظمها شركة المتحدة للرياضة، خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو المقبل.

تعاون مثمر بين شركة المتحدة للرياضة ووزارة الشباب

ويأتي تنظيم البطولة في إطار تعاون مثمر بين شركة المتحدة للرياضة ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، حيث يتم التنسيق بين جميع الجهات لضمان خروج البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة مصر على الساحة الرياضية الإفريقية، وتوفير كافة سبل الدعم الفني والتنظيمي بما يحقق أعلى معايير النجاح سواء على مستوى المنافسات أو التنظيم اللوجيستي داخل وخارج الملاعب.

قرعة البطولة

وقد أسفرت قرعة البطولة، التي تستضيفها مصر، عن وقوع المنتخب المصري للشباب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا.

فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما جاءت منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا في المجموعة الثالثة.

وأيضا يتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

يتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.