تعرف على تاريخ كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة

تستضيف مصر نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، 2025 التي تقام من 27 أبريل إلى 18 مايو، حيث ستتنافس المنتخبات على حجز مكان في كأس العالم تحت 20 سنة 2025، في الشيلي، والتي ستنطلق في سبتمبر.



سيكون لإفريقيا 4 ممثلين في تلك النهائيات، مما يمنح المنتخبات الـ 13 المتأهلة حافزًا كبيرًا خلال المنافسات



و أسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولي.

قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية

ويلتقي منتخب مصر في مباراة الافتتاح امام جنوب أفريقيا 27 ابريل المقبل علي استاد القاهرة الدولي الذي يستضيف لقاء الافتتاح

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

تاريخ كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة



ويعود تاريخ كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة،، إلى 46 عامًا، حيث بدأت كمسابقة خروج المغلوب لتحديد المتأهلين لكأس العالم للشباب 1979 التي أقيمت في اليابان.

شهدت النسخة الأولى مشاركة 11 منتخبا، وتوجت بها الجزائر بعد فوزها على غينيا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض، عقب تعادل إجمالي 4-4.

أقيمت أول 6 نسخ بنظام خروج المغلوب، قبل أن تقام أول بطولة بنظام المجموعات في مصر عام 1991 بمشاركة 6 منتخبات. وبلغت كوت ديفوار والبلد المضيف مصر، النهائي، حيث فاز "الفراعنة" بنتيجة 2-1.

تُقام النهائيات منذ ذلك الحين، كل عامين، واستضافتها بلدان عديدة عبر القارة، منها موريشيوس (1993)، بنين (2005)، زامبيا (2017) وموريتانيا (2021).

نيجريا.. الأكثر تأهل للنهائيات

وتُعد نيجيريا البلد الأكثر نجاحًا في النهائيات، حيث حققت اللقب 7 مرات (منها ثلاثة منذ تطبيق نظام البطولة الموحدة).

(1983، 1985، 1987، 1989، 2005، 2011، 2015)

حققت غانا (1993، 1999، 2009، 2021) ومصر (1981، 1991، 2003، 2013) اللقب 4 مرات لكل منهما، ولم يتمكن أي منتخب آخر من تحقيقه أكثر من مرة.

توجد من بين المنتخبات الأخرى التي توجت باللقب مرة واحدة، كل من الجزائر (1979)، الكاميرون (1995)، المغرب (1997)، أنغولا (2001)، الكونغو (2007)، زامبيا (2017)، مالي (2019) والسنغال (2023).

أكثر الفرق المشاركة في النهائيات

عند إقامة نسخة 2025 في مصر ستكون نيجيريا ومصر قد شاركتا في 19 بطولة لكل منهما.

شاركت الكاميرون في 16 نسخة، متفوقة ببطولة واحدة على غانا، التي تأتي في المركز الرابع في القائمة.

ستشهد نسخة 2025 مشاركة منتخبين لأول مرة، هما سيراليون وكينيا، بينما ستخوض تنزانيا مشاركتها الثانية بعد أن تأهلت لأول مرة عام 2021.

بعض الأسماء البارزة

مرّ العديد من كبار اللاعبين الحاليين عبر كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، مثل مهاجما الدوري الإنجليزي الممتاز، تايوو أونيي (نوتنغهام فورست ونيجيريا) وباتسون داكا (ليستر سيتي وزامبيا)، ولاعبا خط وسط الدوري الفرنسي كريبين دياتا (موناكو والسنغال) ولامين كامارا (موناكو والسنغال) الذي شاركوا في النسخ الأخيرة.

ضمت النهائيات في النسخ السابقة، نجومًا مثل بافور جيان (غانا)، عماد متعب (مصر)، يايا توريه (كوت ديفوار) وبيني مكارثي (جنوب إفريقيا).