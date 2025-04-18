لحظة وحدة دينية فريدة.. عائلتان مسلمتان تسلمان مفتاح كنيسة القيامة في تقليد تاريخي

في مشهد يعكس روح القدس ومكانتها الجامعة، سلّمت عائلتا جودة ونسيبة، المسلمتان، مفتاح كنيسة القيامة، كما جرت العادة منذ قرون، لممثلي الكنائس المسيحية الثلاث، في مشهد يجسد وحدة أبناء المدينة على اختلاف دياناتهم.

تقاليد راسخة منذ العهدة العمرية

هذا التقليد العريق، الذي يُمارس بحسب نظام الستاتيكو، ينص على أن تكون مهمة فتح وإغلاق كنيسة القيامة من نصيب العائلتين المسلمتين، تأكيداً على احترام التعايش، واستمرارية الوئام بين الطوائف في المدينة المقدسة.

مشاركة كنائس الستاتيكو في أحد أقدس أيام السنة

جرت مراسم تسليم المفتاح إلى ممثلي الكنائس الثلاث: بطريركية الروم الأرثوذكس، وبطريركية الأرمن، وحراسة الأراضي المقدسة، إيذاناً بفتح الكنيسة أمام المصلين والزوار في أحد أهم أيام السنة الدينية.

قدسية تتجاوز الطقوس والمعتقدات

المشهد لم يكن مجرد طقس سنوي، بل تأكيد على أن القدس، رغم كل التحديات، تبقى رمزاً للسلام والتآخي والتعددية، حيث يحترم كل أبنائها تاريخ المدينة المقدس، ويصونون إرثها المشترك.