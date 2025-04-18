محمد إمام ناعيًا الفنان سليمان عيد: «هتوحشني أوي يا سليمان»

نعى الفنان محمد إمام الفنان الراحل سليمان عيد بكلمات مؤثرة، بعد أن رحل الأخير بشكل مفاجئ عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية.

نعي الفنان محمد إمام لسليمان عيد ظ

نشر الفنان محمد إمام على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة للفنان سليمان عيد ليشارك بها جمهوره.

منشور الفنان محمد إمام

رسالة بكلمات مؤثرة

وعلق الفنان محمد إمام على الصورة بكلمات مؤثرة ينعي بها الفنان الراحل سليمان عيد قائلا: "مش عارف أتكلم عنك أقول ايه .. ده احنا اللي بينا كتير جداً .. الله يرحمك يا صاحبي و يصبر أهلك و يصبرنا على فراقك .. هتوحشني اوي يا سليمان".

أبرز أعمال الفنان سليمان عيد

شارك الفنان سليمان عيد في عدد كبير من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "واحد من الناس، عيال حبيبة، من ٣٠ سنة، حرب اطاليا، بوحه، حمادة يلعب، سيكو سيكو"، وعلى مستوى الدراما قدم مسلسل "خيال الظل، ليالي الغضب، بيت العيله، لمعي القط، وعد، حق ميت".

وفاة الفنان سليمان عيد

رحل الفنان سليمان عيد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعرضه بشكل مفاجئ لأزمة صحية، وتوافد عدد كبير من نجوم الفن إلى المسجد لصلاة الجنازة.

أبرز نجوم الفن الحضور

حضر عدد كبير من نجوم الفن لوداع صديقهم إلى مثواه الأخير، وصلاة الجنازة عليه صباح اليوم، وأبرز الحضور الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان أحمد السقا، الفنان كريم محمود عبد العزيز، الفنان صلاح عبد الله، الفنان هشام ماجد.