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الجمعة 18 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حزب الجيل: نراهن على الشباب والكوادر القريبة من الناس في الانتخابات البرلمانية

رئيس حزب الجيل
رئيس حزب الجيل
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قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن الحزب يستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوائم جديدة تضم مرشحين من الشباب وأصحاب الخبرة، مؤكدًا أن الأولوية في الاختيار بتكون للناس اللي ليها تواجد حقيقي وسط أهالي الدوائر.

صوت الشارع

وأضاف "الشهابي"، أن الحزب يركز على تقديم مرشحين فاهمين مشاكل الناس اليومية، من تعليم وصحة وفرص شغل، وقادرين ينقلوا صوت الشارع للبرلمان بصدق ومن غير تجميل.

الكوادر الشبابية 

وأشار إلى أن حزب الجيل يفتح الباب حاليًا لكل الكوادر اللي عايزة تشتغل بجد لخدمة المجتمع، خاصة من فئة الشباب والسيدات، وإن الحزب حريص على تمثيل كل الفئات بشكل يعكس الواقع.
 

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