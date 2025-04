افتتاح مهرجان بكين السينمائي في نسخته الـ15| صور

انطلقت في بكين مساء الجمعة مراسم حفل افتتاح مهرجان بكين السينمائي الدولي في نسخته الخامسة عشر، والذي سيحتفل على مدار أسبوع بالأفلام والحلقات النقاشية والأحداث النابضة بالحياة التي تضيء العاصمة الصينية.

فمع حلول عام 2025، تُصادف الذكرى السنوية الـ 130 لأول فيلم في العالم، والذكرى السنوية الـ 120 لأول فيلم صيني، حيث تتألق الشاشة الفضية بالذكريات والأحلام.

افتتاح مهرجان بكين السينمائي الدولي

وسار عدد كبير من صناع الأفلام على السجادة الحمراء في حفل الافتتاح بأزياء إبداعية وتكريمات كلاسيكية وعروض ترويجية لأعمالهم.

تتصدر سلسلة ورش العمل والدورات المقامة هذا العام نخبة من ألمع نجوم السينما. أسطورة التمثيل الفرنسية إيزابيل أوبير، التي شاركت في أكثر من 100 فيلم ونالت جوائز عديدة، منها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان عن فيلم "Paino Teacher" وجائزة غولدن غلوب عن فيلم "Elle"، التي سيستكشف المهرجان نهجها الفني المميز الذي جعلها قوة ضاربة في السينما الأوروبية وتعاوناتها الشهيرة مع مخرجين مثل كلود شابرول ومايكل هانيكي.

أفلام وورش مهرجان بكين السينمائي

سيُقدّم المخرج الصيني جيا تشانغ كي، الذي نالت أعماله، مثل "Still Life" و"Ash Is Purest White"، استحسانًا كبيرًا في مهرجاني كان وفينيسيا، فيلم "Mountains May Depart, Memories Never Fade". وينضم إليه مجموعة من المتعاونين معه منذ فترة طويلة، بمن فيهم مدير التصوير السينمائي يو ليك واي، الذي صوّر جميع أفلام جيا حتى الآن؛ والمحرر الفرنسي ماثيو لاكلو، وشوزو إيشياما، ومصمم الصوت تشانغ يانغ.

كما يعقد المهرجان ندوة منتدى صناعة السينما في المهرجان بعنوان "ما مدى ارتفاع سقف سوق السينما الصينية؟"، والتي تأتي في لحظة فارقة، بعد فيلم "Ne Zha 2" الذي حقق إيرادات بلغت 2.11 مليار دولار أمريكي، والذي لم يحطم الأرقام القياسية المحلية فحسب، بل دخل أيضًا قائمة الخمسة الأوائل في تاريخ شباك التذاكر العالمي.

يضم المنتدى نخبة من المواهب من مختلف أنحاء العالم، من بينهم جانيت يانغ، رئيسة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة؛ وفو رو تشينغ، رئيس مجموعة أفلام الصين؛ ودانيال مانوارينغ، الرئيس التنفيذي لشركة آيماكس الصين؛ وسيدريك بيهريل من شركة ترينيتي سيني آسيا للتوزيع؛ وكاثرين ينغ من شركة سي إم سي بيكتشرز؛ والمخرجان هوانغ جيانشين وأندرو لاو.

مع أكثر من 260 فيلمًا تُعرض حوالي 900 مرة في مواقع مختلفة في بكين وتيانجين وخبي، إلى جانب المنتديات والأسواق والفعاليات الخاصة، يُقدم مهرجان بكين السينمائي الدولي الخامس عشر رؤية بانورامية للسينما العالمية، مع توفير منصة لصانعي الأفلام الناشئين. ومع استمرار المهرجان في مواقع رئيسية، بما في ذلك حي هوايرو ومحطة لانجيوان ودور السينما التجارية في جميع أنحاء المنطقة حتى 26 أبريل، فإنه يُعزز مكانة بكين كمركز للثقافة السينمائية والتجارة في آسيا وخارجها.

