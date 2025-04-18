برلماني: مصر تتحول لواجهة استثمارية آمنة بفضل التزام الحكومة بتقديم التسهيلات

أشاد النائب عمرو القماطي عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، بالرسائل الإيجابية التي تضمنتها تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن جهود الدولة المصرية المستمرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتقديم كل التسهيلات الممكنة أمام رجال الأعمال والشركات الدولية.

دعم الاقتصاد الوطني

وقال "القماطي" في تصريح صحفي له اليوم، إن ما أعلنه رئيس الوزراء يعكس إدراكًا حقيقيًا من الحكومة لأهمية الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، مضيفًا أن مصر تسير بخطى واثقة نحو بناء بيئة أعمال تنافسية تتماشى مع المعايير الدولية وتفتح الباب أمام رؤوس الأموال للاستثمار في مشروعات استراتيجية متنوعة.

مركز إقليمي للاستثمار والإنتاج

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التوجه الحكومي نحو إزالة العقبات البيروقراطية وتقديم ضمانات للمستثمرين يؤكد أن الدولة عازمة على جذب المزيد من الاستثمارات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والإنتاج، كما أن اللقاءات الرسمية الأخيرة، وعلى رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر والكويت، تمثل دعمًا قويًا لهذا المسار، بعد أن أثمرت عن اتفاقات هامة لزيادة الاستثمارات الخليجية في قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والعقارات.

تزايد الاستثمارات الأجنبية في مصر

وأشار عضو سياحة الشيوخ، إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري باتت أكثر جاذبية، بدليل تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العامين الأخيرين، وتوسع اهتمام عدد كبير من الشركات الدولية بالسوق المصري، خاصة في ظل استقرار المناخ الأمني والسياسي، ووضوح الرؤية الاقتصادية للدولة.

توجه حكومي لدعم المستثمرين

واختتم النائب عمرو القماطي تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب، يساند التوجه الحكومي نحو دعم المستثمرين، و سيتعاون في سن التشريعات المطلوبة لتوفير بيئة قانونية مرنة ومشجعة، بما يسهم في تعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

