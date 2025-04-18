موقف حمدي فتحي.. تشكيل الوكرة ضد الشمال في الدوري القطري

أعلن السويدي بويا أسباجي، المدير الفني لفريق الوكرة القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الشمال، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من بطولة الدوري القطري.

يحل فريق الوكرة بقيادة حمدي فتحي، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الشمال بملعب نادي الشمال، في لقاء ينطلق في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

موقف حمدي فتحي من تشكيل الوكرة أمام الشمال

يقود حمدي فتحي تشكيل الوكرة أمام الشمال، بجانب التونسي عيسى العيدوني والمهاجم العراقي أيمن حسين.

شارك حمدي فتحي في 20 مباراة مع الوكرة هذا الموسم في الدوري القطري، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه صنع هدفًا وحيدًا.

وانتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ومن المقرر عودته إلى الأهلي على سبيل الإعارة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

يحتل فريق الوكرة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 25 نقطة، بينما يأتي الشمال في المركز السادس وفي رصيده 29 نقطة.

تشكيل الوكرة ضد الشمال

حراسة المرمى: سعود الخاطر

خط الدفاع: ألكسندر شولز - المهدي علي - صهيب جنان - نبيل عرفان

خط الوسط: حمدي فتحي - عيسى العيدوني - خالد محمد

وفي الهجوم: أيوب عسال - أيمن حسين - فريد بولاية.