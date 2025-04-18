الإثنين المقبل.. بكين تستضيف أول حوار مشترك مع إندونيسيا على مستوى الخارجية والدفاع

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة أن العاصمة (بكين) ستستضيف الاجتماع الوزاري الأول للحوار المشترك بين الصين وإندونيسيا على مستوى وزراء الخارجية والدفاع، يوم الاثنين المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن وزير الخارجية، وانج يي، ووزير الدفاع، دونج جون، سيرأسان الاجتماع الذي سيحضره وزير الخارجية الإندونيسي، سوجيونو، ووزير الدفاع، سجافري شمس الدين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأن هذا الحوار المشترك يعكس الطبيعة الاستراتيجية للتعاون الصيني-الإندونيسي.

ومن المقرر أن يتبادل الجانبان خلال الحوار وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، والتعاون السياسي والأمني ​​والدفاعي بين البلدين، فضلا عن التعاون الدولي والإقليمي.