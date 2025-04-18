زي النهاردة.. إنشاء مجلس تجار مختلط من المصريين والأجانب

تمر علينا اليوم الجمعة الموافق 18 شهر إبريل العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية الهامة، ونقدم لكم أبرزها..

في عام1855

حاكم مصر محمد سعيد باشا يقرر إنشاء مجلس تجار مختلط من المصريين والأجانب، وقد تسرب من هذا المجلس القانون الأجنبي ليحل محل المعاملات في الشريعة الإسلامية.



و عام187، افتتاح أبواب أول كنيسة مسيحية بناها اليابانيون في يوكوهاما.

وعام 1888 صدور العدد الأول من جريدة المقطم في القاهرة.



عام 1906زلزال بقوة 8.25 درجات على مقياس ريختر في سان فرانسيسكو يسبب حريق ودمار وأدى إلى وفاة حوالي 3000 شخص.



عام 1915 سقوط طائرة الطيار الفرنسي رولان غاروس، وأخذه أسيرًا لدى الألمان وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

عام 1919 إنشاء عصبة الأمم وفق اتفاقية وقعها الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى.



عام 1942 القوات الأمريكية تشن غارات على طوكيو وناغويا ومدن يابانية أخرى أثناء الحرب العالمية الثانية.

وعام 1943 مقتل الأدميرال إيسوروكو ياماموتو عندما أسقطت طائرات القوات الجوية الأمريكية طائرته فوق جزيرة بوغانفيل.



عام 1955 انعقاد مؤتمر باندونغ في إندونيسيا بحضور وفود 29 دولة أفريقية وآسيوية، واستمر المؤتمر لمدة ستة أيام، وكان النواة الأولى لنشأة حركة عدم الانحياز.



وعام 1960 استقلال طنجة وضمها إلى المغرب.

وعام 1978 طائرة فيكرز فيسكاونت تصبح أول طائرة ركاب تعمل بمحرك مروحة توربينية لأكثر من 25 عامًا.

عام 1980 تأسيس جمهورية زيمبابوي.

عام 1983 تفجير سفارة الولايات المتحدة في بيروت، ومصرع جميع العاملين فيها والبالغ عددهم 63 شخصًا.

وعام 1993 طائرات القوات الجوية الأمريكية تهاجم قواعد رادار عراقية.

عام 1994 السلطات اللبنانية تلقي القبض على قائد القوات اللبنانية سمير جعجع.

وعام 2005

2005 عام وفاة النائب اللبناني باسل فليحان متأثرًا بجروحه التي أصيب بها في حادث اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير.

عام 2014 فوز رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة بولاية رئاسية رابعة، بعد نيله 81.53 بالمائة من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 أبريل.

وعام 2015 السفينة الفرنسية تبحر نحو الولايات المتحدة للمشاركة بيوم الاستقلال الأمريكي.

18 عاما من إعادة بنائها، وبعد 236 عاما من رحلتها، سفينة إرميون

2020 مقتل 23 شخصًا وإصابة ثلاثة آخرين في سلسلة عمليات إطلاق نار استمرت حتى 19 أبريل، نُفِذت من قبل شخص واحد في 16 موقعًا في مقاطعة نوفا سكوشا الكندي.



