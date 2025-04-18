اتحاد الكرة يحذر الأندية من المديونات ومنح التراخيص

أرسل اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة خطاب رسمي إلى جميع الاندية بشأن بدء إجراءات حصول الأندية على تراخيص للموسم 2026/2025.

شروط اتحاد الكرة

واشترط اتحاد الكرة على الأندية، لمنح التراخيص، بعدم وجود مستحقات مالية مقررة، مرتبطة بكرة القدم، سواء مستحقة لأندية أخرى أو لاعبين أو عاملين بالنادي أو للاتحاد المصري لكرة القدم أو الكاف حتى 2025/3/31 وفقًا للائحة تراخيص الأندية.

وفي حالة وجود مديونيات مستحقة قبل هذا التاريخ فيجب على ناديكم الموقر تسويتها أو جدولتها بموجب اتفاق مع الدائن وبحد أقصى 31 /5/ 2025"

عدم منح الرخصة

في حالة عدم استيفاء تلك المتطلبات سيؤدي ذلك إلى عدم منح الرخصة وبالتالي عدم المشاركة في البطولات المحلية أو القارية للموسم 2025 - 2026"

"تستكمل دراسة وإصدار الترخيص بسداد رسم قدره 10 آلاف جنيه، وفي حالة استئناف قرار رفض الحصول على الرخصة من قبل ناديكم يسدد رسم قدره 5 آلاف جنيه يسترد في حالة قبول الاستئناف موضوعا من قبل لجنة استئناف التراخيص".