تشكيل مباراة الريان ضد قطر بالدوري القطري.. موقف تريزيجيه وأحمد عبد القادر

أعلن البرتغالي أرتور جورج، المدير الفني لفريق الريان القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة قطر، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من بطولة الدوري القطري لموسم 2024-2025.

يستضيف فريق الريان بقيادة تريزيجيه، اليوم الجمعة، نظيره قطر على ملعب استاد أحمد بن علي، في لقاء ينطلق في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

موقف تريزيجيه VS أحمد عبد القادر

يقود تريزيجيه تشكيل الريان ضد قطر، في المقابل يغيب الجناح المصري أحمد عبد القادر عن فريقه قطر أمام الريان؛ وذلك للإصابة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام الشحانية.

خاض تريزيجيه مع الريان 18 مباراة في الدوري القطري، أحرز خلالها 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

بينما شارك أحمد عبد القادر في 15 مباراة مع فريق قطر في الدوري القطري هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

وانضم محمود حسن تريزيجيه إلى الريان القطري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قبل أن يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد لمدة 5 سنوات.

وانضم أحمد عبد القادر إلى قطر القطري قبل انطلاق الموسم الجاري، قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

يحتل الريان المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 30 نقطة، بينما يأتي قطر في المركز العاشر وفي رصيده 23 نقطة.

تشكيل الريان ضد قطر

تشكيل قطر ضد الريان