محمد هاني: نسعى لتحقيق ثلاثية تاريخية في دوري أبطال أفريقيا

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق استعد جيدًا لمواجهة صن داونز غداً في دوري أبطال أفريقيا، مشددًا على أن الهدف من التواجد في جنوب إفريقيا هو تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مشواره نحو اللقب القاري.

وقال “هاني” في تصريحات صحفية، أن الأهلي استعد جيدا لمباراة صن داونز، ونحن في جنوب أفريقيا بكامل تركيزنا لكي نخرج بنتيجة إيجابية وندرك جيدا أهمية اللقاء، بما يمثله من خطوة مهمة في طريق البطولة.

وأضاف محمد هاني: هناك حديث بين اللاعبين على ضرورة التركيز وبذل مجهود مضاعف، ونعمل على قلب رجل واحد، ولدينا رغبة قوية في العودة بنتيجة ترضي جماهيرنا.

وتابع مدافع الأهلي: الحماس موجود لدى كل اللاعبين، وجاهزون لخوض مواجهة الغد والجميع يسعى لتقديم أداء قوي يليق باسم النادي الأهلي، ونحقق خطوة تقربنا من التأهل للدور النهائي».

واختتم محمد هاني تصريحاته قائلًا: الجيل الحالي حلمه تحقيق إنجاز جديد، بالفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي. هذا هو الحلم الكبير، والجيل الحالي يستحق تحقيقه.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الثالثة عصر يوم السبت المقبل موعد لمباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، في السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

من المتوقع أن يبدأ فريق الأهلي مواجهة صن داونز بتشكيل قوي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب الفريق الجنوب أفريقي تسهل مهمة المارد الأحمر في موقعة الإياب.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، وأشرف داري، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، وأكرم توفيق.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، وسام أبو علي، وحسين الشحات.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب الذي يقام في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا هما جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، وستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

واختار "كاف" طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).