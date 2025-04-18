وسام أبو علي: صن داونز فريق قوي وطموحنا كبير للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

أكد وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق جاهز لمواجهة صن داونز غدا السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أن الفريق استعد بشكل جيد للمباراة، وهناك حماس كبير بين جميع اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب لتسهيل المهمة في لقاء العودة بالقاهرة؛ للوصول إلى المباراة النهائية.

وقال “وسام أبو علي” في تصريحات صحفية أن لاعبي الأهلي يركزون جيدا في المباراة، ويسعون إلى تحقيق الفوز، وهو الهدف الأساسي لديهم، وهناك أكثر من جلسة جمعت اللاعبين، والجميع اتفق على بذل أقصى الجهد خلال تلك المباراة.

وأشار مهاجم الأهلي إلى أنه يطمح مع زملائه إلى الوصول للمباراة النهائية والفوز بالبطولة؛ لتحقيق إنجاز تاريخي في الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي والمرة الثانية بالنسبة له، وأيضا المشاركة في بطولة كأس العالم القادمة، والأهلي بطل قارة إفريقيا وإسعاد جماهير الأهلي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الثالثة عصر يوم السبت المقبل موعد لمباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، في السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

من المتوقع أن يبدأ فريق الأهلي مواجهة صن داونز بتشكيل قوي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب الفريق الجنوب أفريقي تسهل مهمة المارد الأحمر في موقعة الإياب.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، وأشرف داري، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، وأكرم توفيق.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، وسام أبو علي، وحسين الشحات.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب الذي يقام في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا هما جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، وستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

واختار "كاف" طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).