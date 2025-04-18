رئيس جامعة المنيا يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

بعث الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

برقية تهنئة بمناسبة عيد القيامة

وجاء في نص البرقية: "يُسعدني أن أبعث لقداستكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة المنيا، أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، هذه المناسبة التي تعزز روح المحبة والتسامح والتماسك بين نسيج الأمة، مسلميها وأقباطها.

داعيًا الله أن يُعيد هذه الأيام المباركة على شعب مصر العظيم بالمزيد من التقدم والاستقرار والخير والنماء، وأن يبقى وطننا الغالي دائماً وأبداً رمزاً لتماسكنا وتكاتفنا، وصوناً لأمن الوطن ووحدته، واستقراره تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تعزيز قيم المواطنة والتسامح

وأكد حرص جامعة المنيا على تعزيز قيم المواطنة والتسامح، وترسيخ مبادئ التعايش المشترك بين جميع أبناء الوطن، مشيراً إلى أن الأعياد الدينية تمثل فرصة لتجديد أواصر المحبة والتآخي بين أبناء الشعب المصري كافة.