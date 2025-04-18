“بحوث تكنولوجيا الأغذية” يستقبل 44 طالبًا من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

استقبل معهد تكنولوجيا الأغذية 44 طالبا وطالبة من طلاب الصف الثاني بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ببنى سويف، حيث تضمن البرنامج التدريبي محاضرة تعريفية بأقسام ووحدات المعهد البحثية ورؤية وأهداف المعهد ورسالته في تطوير قطاع التصنيع الغذائي ومساهمته في حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمستهلك المصري وتقليل الاستيراد، بالإضافة الى تدريب الطلاب على معالجة مياه صرف مصانع الأغذية.

تدريب الطلاب بالمهارات اللازمة

من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تدريب الطلاب و اكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة في معالجة مياه صرف مصانع الأغذية للمحافظة على البيئة وإعادة استخدام المياه المعالجة.

حيث تم التدريب كيفية المعالجة وإجراء الاختبارات الكيميائية مثل تقدير الأكسجين الحيوي وكمية الأكسجين المطلوبة للأكسجين الكيميائية وتقدير الكربون العضوي و العكارة و الأكسجين الذائب وتقدير الملوحة و تقدير بعض العناصر مثل الصوديوم و البوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز والرصاص والنحاس والزئبق بالإضافة الى الاختبارات المكروبيولوجية مثل العد الكلى للبكتريا والكشف عن الميكروبات الممرضة.

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