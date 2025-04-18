ads
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“بحوث تكنولوجيا الأغذية” يستقبل 44 طالبًا من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 استقبل معهد تكنولوجيا الأغذية 44 طالبا وطالبة من طلاب الصف الثاني بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ببنى سويف، حيث تضمن البرنامج التدريبي محاضرة تعريفية بأقسام ووحدات المعهد البحثية ورؤية وأهداف المعهد ورسالته في تطوير قطاع التصنيع الغذائي ومساهمته في حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمستهلك المصري وتقليل الاستيراد، بالإضافة الى تدريب الطلاب على معالجة مياه صرف مصانع الأغذية.

تدريب الطلاب بالمهارات اللازمة 

من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تدريب الطلاب و اكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة في معالجة مياه صرف مصانع الأغذية للمحافظة على البيئة وإعادة استخدام المياه المعالجة.

 حيث تم التدريب كيفية المعالجة وإجراء الاختبارات الكيميائية مثل تقدير الأكسجين الحيوي  وكمية الأكسجين المطلوبة للأكسجين الكيميائية وتقدير الكربون العضوي و العكارة و الأكسجين الذائب وتقدير الملوحة و تقدير بعض العناصر مثل الصوديوم و البوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز والرصاص والنحاس والزئبق بالإضافة الى الاختبارات المكروبيولوجية مثل العد الكلى للبكتريا والكشف عن الميكروبات الممرضة.

1000199709
1000199709
1000199718
1000199718
1000199721
1000199721
1000199711
1000199711
تحقيق الأمن الغذائي معالجة مياه صرف مصانع الأغذية قطاع التصنيع الغذائي