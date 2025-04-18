مديرة منظمة كنائس من أجل السلام: ندين الغارات الإسرائيلية على غزة

قالت ماي أليس كانون، مديرة منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط، نحن نعمل على توفير الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في غزة، وندين الغارات الإسرائيلية على غزة التي أدت إلى تضرر عدد كبير من المستشفيات.

ندعو الولايات المتحدة لتغيير سياستها تجاه الوضع في قطاع غزة



وأضافت "كانون"، خلال حديثها لقناة مدن القاهرة الإخبارية، ندعو الولايات المتحدة لتغيير سياستها تجاه الوضع في قطاع غزة، ونطالب الولايات المتحدة بالتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في تدمير البنية التحتية بغزة.

اللقاء مع الرئيس عباس ضرورة للعودة إلى طاولة الحوار لوقف الحرب الإسرائيلية

و أوضحت مديرة منظمة كنائس من أجل السلام، ندعو إلى وقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات، وأن اللقاء مع الرئيس عباس ضرورة للعودة إلى طاولة الحوار لوقف الحرب الإسرائيلية، وندعو المجتمع الدولي لحشد الجهود اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف الحرب بغزة.