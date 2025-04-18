آخر ظهور للفنان سليمان عيد قبل رحيله

فوجئ نجوم الوسط الفني بخبر رحيل أسطورة الكوميديا الفنان سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة، إثر أزمة قلبية مفاجأة في منزله، والذي أسهم بخفة ظله إدخال البهجة في نفوس جمهوره بأداء مميز وصادق، وستظل تتذكره الأجيال على مر العصور، وفي السطور التالية نستعرض آخر ظهور للفنان قبل رحيله.

عفاريت السيالة بالذكاء الاصطناعي

وكان آخر ظهور للفنان سليمان عيد من خلال موقع التواصل الاجتماعي الرسمي له "فيسبوك" أول أمس الأربعاء، حيث شارك جمهوره بصورة محولة إلى كرتون باستخدام الذكاء الاصطناعي لأبطال مسلسل "عفاريت السيالة"، الذي عرض في عام 2004، والذي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية، حول "رزقة" التي تقوم بتبني وتربية ابن شقيقتها "مغاوري" بعد وفاة والدته بعد ولادته، ليكبر ويعيش مع خالته في حارة السيالة بالإسكندرية حيث يعانوا من الفقر والظروف الصعبة، لتنقلب الأحداث عندما يظهر فجأة رجل أعمال ثري يدعي أن مغاوري ابنه، لتتصاعد الأحداث.

المسلسل من بطولة الفنانين: عبلة كامل، أحمد الفيشاوي، صفية العمري، حسن حسني، خيرية أحمد، أسامة عباس، نشوى مصطفى، أحمد سلامة، أشرف زكي، سليمان عيد، وآخرون، العمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبدالحافظ.

عزاء المنتج الراحل صلاح حسن بالحامدية الشاذلية

وفي الأربعاء الماضي قدم الفنان سليمان عيد واجب العزاء لأسرة المنتج الفني الراحل صلاح حسن، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، والذي رحل عن عالمنا الأحد الماضي، تاركا بصمة واضحة في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية التي أثرى بها الشاشة الكبيرة.

سليمان عيد في عزاء المنتج صلاح حسن

يشار إلى أن الفنان سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، بمحافظة القاهرة، حيث بدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

وكانت آخر أعمال الفنان سليمان عيد الفنية من خلال مشاركته في الفيلمين «فار بـ7 أرواح» و «سيكو سيكو» للعام الجاري 2025، والمتاحين حاليا بقاعات دور العرض.

شارك سليمان عيد في بطولة فيلم "فار بـ7 أرواح" مع زملاءه الفنانين: محمد لطفي، محمد رضوان، أحمد فتحي، ندى موسى، محمود حافظ، إدوارد، فرح الزاهد، ويزو، ومؤدي المهرجانات عنبة، محمد لطفي وآخرون، العمل من تأليف محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي.

كما شارك أيضا في بطولة فيلم "سيكو سيكو" كضيف شرف، مع أبطال العمل وهم: عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبدالحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.