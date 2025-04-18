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الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

زيارة علمية لطلاب زراعة قناة السويس للبنك القومي للجينات

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبل البنك القومي للجينات التابع لمركز البحوث الزراعية طلاب كلية الزراعة جامعة قناة السويس للتعرف على أنشطة البنك المختلفة ودوره في حفظ الأصول الوراثية والنباتية، وكذلك الحفاظ على الجودة العالية للأصناف النباتية المنزرعة في البيئة المصرية. 

 جولة تفقدية للطلاب لأقسام ومعامل البنك المختلفة 

وقدم الباحثين بالاقسام والمعامل المختلفة نبذة مختصرة عن دور البنك وما يقدمه من خدمات تدريبيه وتعريفهم بطرق الحفظ المتبعة بالبنك. 

وتأتي هذه الزيارة في إطار قيام البنك القومي للجينات بالتعاون مع الجهات البحثية والعلمية لتأهيل الطلاب لسوق العمل في مصر.

البنك القومي للجينات تأهيل الطلاب لسوق العمل