زيارة علمية لطلاب زراعة قناة السويس للبنك القومي للجينات

استقبل البنك القومي للجينات التابع لمركز البحوث الزراعية طلاب كلية الزراعة جامعة قناة السويس للتعرف على أنشطة البنك المختلفة ودوره في حفظ الأصول الوراثية والنباتية، وكذلك الحفاظ على الجودة العالية للأصناف النباتية المنزرعة في البيئة المصرية.

جولة تفقدية للطلاب لأقسام ومعامل البنك المختلفة

وقدم الباحثين بالاقسام والمعامل المختلفة نبذة مختصرة عن دور البنك وما يقدمه من خدمات تدريبيه وتعريفهم بطرق الحفظ المتبعة بالبنك.

وتأتي هذه الزيارة في إطار قيام البنك القومي للجينات بالتعاون مع الجهات البحثية والعلمية لتأهيل الطلاب لسوق العمل في مصر.