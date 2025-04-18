حزب الاتحاد: نخوض الانتخابات البرلمانية المُقبلة بخطة منظمة

أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن الحزب يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بخطة منظمة تهدف إلى تقديم مرشحين يتمتعون بالنزاهة والخبرة والقدرة على خدمة دوائرهم، مشيرًا إلى أن الحزب يضع مصلحة المواطن والوطن في صدارة أولوياته.

تقديم نماذج مشرفة

وأوضح رئيس حزب الاتحاد في تصريح صحفي، أن الحزب يعمل حاليًا على مراجعة شاملة لقوائم المرشحين على مستوى الجمهورية، لضمان تقديم نماذج مشرفة قادرة على تمثيل المواطن داخل البرلمان، وتكون على دراية بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

السعي لبرلمان قوي يدعم اسنقرار الدولة

وأكد أن الحزب يرحب بأي تنسيق مع القوى الوطنية الراغبة في التغيير الحقيقي، وأنه يسعى إلى برلمان قوي يدعم استقرار الدولة ويعكس صوت الشارع بشكل واضح.