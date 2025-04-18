تكنولوجيا الأغذية يناقش تطوير الأغذية التراثية

نظم معهد بحوث تكنولوجيا برنامج تدريبي داخلي بعنوان " تطوير الوجبات التراثية فى المطبخ المصري “.

وأكد الدكتور السيد شريف مدير المعهد أن التراث الغذائي يمثل جزءً هامًا من التراث الثقافي لأي مجتمع ويشير الى الأطعمة والوصفات التي تنتقل عبر الاجيال والتي تعكس تاريخ وتقاليد الشعوب حيث تشكل هذه المورثات مصدرا مهما للحفاظ على الثقافة والهوية الغذائية للمجتمعات.

وأشار شريف الى أن الغذاء يأتي على رأس قائمه الاولويات الثقافية وذلك لما يعكسه من ابعاد ثقافيه واجتماعيه وصحيه ورمزيه تشكل في مجملها قاعده سلوك الناس وتراثهم الثقافي يعتبر المجتمع المصري من المجتمعات التي تتمتع بمورث غذائي غنى ومتنوع وذو طابع خاص ومتميز حيث يقدم مجموعه واسعه من الأطعمة الشهية والمشروبات المميزة التي تعبر عن تاريخ وثقافة مصر.

الأغذية التراثية المصرية

ومن جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن الأغذية التراثية المصرية ليست فقط أطعمة، بل هي جزء أصيل من الهوية الثقافية والاجتماعية، تنتقل من جيل إلى جيل، وتحمل في طياتها قصص الناس وحكايات الأرض.

وأشار عشيبة، الى أن الاطعمة المصرية منها ما هو موجود منذ الاف السنين مثل الخبز (العيش البلدي) والفول المدمس وكحك العيد والبيض الملون والفسيخ في عيد شم النسيم وأصناف اخري تفاعلت مع البيئة عبر حقب التاريخ المختلفة. يهدف البرنامج التدريبى الى زيادة الوعي لإحياء الوجبات التراثية المصرية من جيل الى جيل أخر والتعرف على تاريخ هذه الوجبات والقيمة الغذائية والصحية لها بالإضافة لتطوير هذه الوجبات لتواكب التغير في الأذواق والأنماط الغذائية حيث تتميز مصر بتنوعها الثقافي الغني الذي يظهر بوضوح في مطبخها التقليدي، فتمتلك كل محافظة من محافظاتها أطعمتها التي تعبّر عن بيئتها، مواردها الطبيعية، وتاريخها العريق.

وأكد أن الاهتمام بالأكلات التراثية يلعب دوراً هاماً في تعزيز السياحة من خلال تقديم تجربة ثقافية متكاملة للسائحين مما يعزز فهمهم للثقافة المحلية ويجذبهم لاستكشاف المزيد.