دوري أبطال أفريقيا.. ملعب "لوفتوس" جاهز لمباراة الأهلي وصن داونز

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صور لملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في مدينة بريتوريا الذي يستضيف مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

وظهر ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في صورة رائعة استعدادًا للمواجهة المرتقبة والمصيرية بين الأهلي وصن داونز غدا السبت.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غدًا السبت على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم الجمعة المقبل.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز

الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وصن داونز الجنوب إفريقي، عقد صباح اليوم بأحد فنادق مدينة بريتوريا، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة الفريقين والتي تقام غدا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر و الشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق صن داونز زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض، ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون البنفسجي، بالكامل.



وناقش الاجتماع مواعيد وصول الفريقين إلى أرض الملعب وانطلاق عمليات الإحماء، والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.