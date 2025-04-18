التخطيط تطلق "خطط المواطن الاستثمارية" لكافة المحافظات للعام المالي (24/2025)

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطط المواطن الاستثمارية للعام المالي (24/2025)، وذلك لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، بما يتسق مع مبادئ قانون التخطيط العام رقم 18 لعام 2022، وتأكيدها على أهمية المشاركة والانفتاح على المجتمع، تنفيذًا لرؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بإنتاج البيانات وإتاحتها للمواطنين، للحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة. كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

دور خطط المواطن

وأشارت إلى دور خطط المواطن في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، من خلال إشراك المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وسد الفجوات التنموية المكانية، وتوضيح العائد التنموي لخطط التنمية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لافتةً إلى إدراج خطط المواطن على منصة «مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة»SDGs Acceleration Actions) ) التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA.

وتتضمن خطط المواطن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة".

وتقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت على مدار الفترة الماضية عددًا من التقارير والمنصات، في إطار الدور الذي تقوم به لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أطلقت الوزارة التقرير السنوي لعام 2024، وكذلك الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر، وتقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم، ومنصة «آفاق وفرص الوظائف في مصر»، وكذلك المرحلة الثانية من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

إتاحة خطط المواطن

جدير بالذكر، بأن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".

للحصول على التطبيق عبر متجر آبل

‏https://apps.apple.com/eg/app/sharek-2030/id1576704516

للحصول على التطبيق عبر جوجل بلاي

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.egy2030