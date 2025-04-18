استصلاح الأراضي: إزالة 35 حالة تعدٍ وتنفيذ 37 عملية تطهير مساقٍ خلال النصف الأول من أبريل

أصدر قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة تقريرًا مفصلًا عن أبرز أنشطته خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، حيث شمل التقرير جهود القطاع في حماية الأراضي الزراعية، وتعزيز التوعية والإرشاد، وتطوير البنية التحتية الزراعية، بالإضافة إلى متابعة أنشطة الجمعيات الزراعية، وتقنين أوضاع المنتفعين، وتحديث كيانات التعاون الزراعي.

إزالة التعديات والتصدي للبناء المخالف

أكد المهندس محمد حسين رئيس القطاع، أنه تم رصد وإزالة 35 حالة تعدٍ في المهد على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة، بإجمالي مساحة بلغت 5012 مترًا مربعًا. كما تم الرد على 130 متغيرًا مكانيًا تضمنوا حالات بناء غير مرخص، وأُحيلت بياناتها إلى الجهات المحلية المختصة في مجلس مدينة الحمام وحي العامرية ثانٍ.

كما تم تنفيذ 17 إزالة لمزارع سمكية مخالفة داخل أراضي الجمعيات، على مساحة إجمالية بلغت 73 فدانًا.

15 ندوة إرشادية ومدارس حقلية متنوعة

شهدت الفترة ذاتها تنفيذ 15 ندوة إرشادية شملت موضوعات متعددة، أبرزها:

معاملات محاصيل العنب والمانجو والموالح

تأثير التغيرات المناخية على أشجار الفاكهة

تربية الدواجن والوقاية من الأمراض لزيادة إنتاج البيض

الاستخدام الآمن للمبيدات

كما تم تنفيذ 10 مدارس حقلية حول محاصيل بنجر السكر والقمح والموالح، وذلك في إطار رفع كفاءة المزارعين ونشر أفضل الممارسات الزراعية.

تطهير المساقي والمصارف

واصل القطاع جهوده لتحسين كفاءة الري، حيث تم تطهير 37 مسقى فرعيًا وخاصًا بإجمالي أطوال 25903 أمتار، إضافة إلى تطهير 16 مصرفًا بطول 13094 مترًا.

أنشطة الجمعيات الزراعية: توريد وإنتاج وتوسّع صيفي

أشار التقرير إلى أن جمعية تسويق الخضر والفاكهة بمطروح قامت بتوريد 850 ألف كوز خرشوف من المحاصيل التعاقدية، كما تم حصاد 2256 فدانًا من بنجر السكر من إجمالي 2819 فدانًا، بنسبة تنفيذ بلغت 80%، بمتوسط إنتاجية بلغ نحو 18 طنًا للفدان.

في سهل الحسينية، تم حصاد نحو 15000 فدان بنجر، وتوريد غالبية المحصول بالتعاون مع شركات السكر، إلى جانب زراعة 500 فدان قطن و2000 فدان أرز ضمن المساحات المسموح بها.

وفي بورسعيد، جرى حصاد 16000 فدان من بنجر السكر، بينما تم في كفر الشيخ توريد 3100 شيكارة بذرة قطن و9500 شيكارة تقاوي أرز.

تحديث التعاونيات وتقنين الأراضي

شهدت الفترة عقد جمعية عمومية عادية واحدة في الإسماعيلية، إلى جانب الانتهاء من استكمال 23 ملف حيازة في مناطق التحدي والفتح بمراقبتي جنوب وغرب التحرير. كما يجري اعتماد 70 كراسة شروط لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي الزراعية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة التنفيذية المختصة.

وفي مجال التطوير المؤسسي، تم تحديث ثلاث جمعيات استصلاح زراعي في محافظتي بني سويف والإسماعيلية، ضمن خطة تطوير الجمعيات التابعة للقطاع ورفع كفاءتها.

وأكد المهندس محمد حسين أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لحماية الأراضي الزراعية، وتعزيز الإنتاج، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين، ودعم أهداف الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والاستغلال الأمثل للموارد.

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