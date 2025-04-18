انفوجرافيك| الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٤٣ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١١ وحتى ١٧ ابريل الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.



وسلط الانفوجراف الضوء على زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحطة الثروة الحيوانية بقرية الحمام بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وذلك بعد تفقده مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، يرافقه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

تحقيق التنمية الزراعية

وخلال هذا الأسبوع بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ملفات التعاون بين الوزارة والمحافظة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المحافظة، كما عقد وزير الزراعة والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة اجتماعا مع قيادات الجمعيات العامة والاتحادات التعاونية الزراعية لبحث آليات تسهيل وتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلى إلى الدولة، كما شهد "فاروق" ، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز بحوث الصحراء وبنك QNB مصر، بهدف دعم وتنمية الزراعة في شبه جزيرة سيناء

افتتاح معرض "ديارنا زهور الربيع"

وافتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فعاليات معرض "ديارنا زهور الربيع"، والذي يقام بالتزامن مع النسخة الـ92 من معرض زهور الربيع، كما شارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين مصر والسعودية، وزيادة آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي بين البلدين، كما حضر "فاروق" لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، حيث أكد التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى.

فيما التقى المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وفداً برازيليا رفيع المستوى برئاسة مارسيل موريرا - مساعد وزير الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلي لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الصادرات الزراعية والثروة الحيوانية والخدمات البيطرية، كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2,7 مليون طن خلال الربع الاول من العام الجاري اعتبار من اول يناير حتى نهاية مارس، كذلك توجهت قوافل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المتحركة إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تحمل تشكيلة كبيرة ومتنوعة من السلع الأساسية بأسعار تنافسيه تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى للمترددين على الكاتدرائية، تزامنا مع احتفالات عيد القيامة المجيد.

بينما نظم معهد الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور ياسر عبده مدير المعهد ورشة عمل تدريبية بعنوان “القرى المتخصصة في مصر: مدخل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الريف"، كما نظم أيضا ورشة عمل تدريبية بعنوان “دور الإرشاد الزراعي فى تطبيق نظام الزراعة المتكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافا، ألقى من خلاله الضوء على زيارة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى دولة الكويت، للمشاركة في الاجتماع السنوي ال ٤٩ لمجلس المحافظين للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، كذلك نشرت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، "معاك في الغيط"، فيديو وملصقات تشمل مواد توعوية ونصائح خمسة، لمزارعي القمح، والتي يجب مراعاتها مع بداية موسم حصاد المحصول.

بينما تفقد الدكتور احمد زرق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بتفقد وحدة إعداد وتجهيز فرمونات ومصائد آفات القطن بسنديون ووحدة إعداد وتجهيز مستلزمات رصد ذباب الفاكهة بقها، وذلك في إطار الاستعداد لموسم زراعة محصول القطن، كما شارك الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية في فعاليات المنتدى رفيع المستوى حول "تحسين الإنتاجية الزراعية في ظل ندرة الموارد المائية من خلال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي".

استعدادات معرض زهور الربيع

وتفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، يرافقه الدكتور احمد حسن معاون الوزير والمشرف على الادارة العامة للمتاحف والمعارض والمهندس احمد منصور مدير عام المتحف الزراعي استعدادات معرض زهور الربيع للاطمئنان على جاهزية المعرض والترتيبات النهائية للافتتاح، كما نظم قطاع الإرشاد الزراعي، ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية "كاردني" ، بعنوان: "تطوير القطاع الزراعي: البحث العلمي .. الابتكار"، وأكد "عزوز"، أمام لجنة تعليم النواب، أن الوزارة، تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءاتهم في مختلف قطاعاتها ومديرياتها.

وافتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء ورشة عمل تحت عنوان "نحو مشاركة إيجابية للمرأة في جهود تأزر إتفاقيات ريو الثلاثة على المستوى الوطني والأفريقي"، كما نظم المركز ورشة عمل علمية بمحطة بحوث المغارة في محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار البرنامج البحثي “تطبيق الزراعة العضوية لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء، كذلك قام رئيس المركز بزيارة ميدانية إلى محطة بحوث جنوب سيناء، كما تفقدت أيضا محطة بحوث القنطرة شرق بمحافظة شمال سيناء، كما ترأس المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، اجتماعا مع عدد من الفنيين والمتخصصين بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، حيث تناول الاجتماع مقترح إنشاء رابطة مزارعي وادى ماجد.

ونظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، برنامجا تدريبيا حول "فحص العقاقير البيطرية في العينات الغذائية" لمتدربين من دولة موريتانيا بالتعاون مع الهيئة الطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن تنظيم برنامجا تدريبيا حول " الفحص الظاهرى" لبعض من السادة المتخصصين بالمعمل، كما شارك المعمل في الملتقي التوظيفي السنوى العاشر لكلية الزراعة بجامعة قناة السويس، كما استقبل وفدا من طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، كما شارك في ورشة عمل تطوير القطاع الزراعى، المنظمة بين قطاع الإرشاد الزراعي، و المركز الإقليمى للإصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الأدنى، فضلا عن المشاركة في ورشة عمل حول "بناء القدرات لتقليل مخاطر المبيدات الزراعية"، فيما بلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل هذا الأسبوع حوالي ٥١٣٧ عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

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