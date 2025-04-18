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الجمعة 18 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمنى ينفى مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية حول مراكز الإصلاح والتأهيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بتعرض النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل للتعدى لإحتجاجهم على وفاة إثنين من زملائهم.

عدم وجود وفيات بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

وأكد المصدر عدم وجود وفيات بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أو حدوث احتجاجات أو تعدى وأن جميع المراكز يتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية، ويتم تقديم الرعاية المتكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويأتى ذلك فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الشائعات وإختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

لجماعة الإخوان الإرهابية مراكز الإصلاح والتأهيل وفاة عدم وجود وفيات بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل