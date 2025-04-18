محافظ بني سويف يناقش منظومة النظافة والإشغالات بالواسطى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، وذلك لمتابعة سير العمل وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التي تمس احتياجاتهم اليومية، وأكد المحافظ على أن المتابعة تتم عبر منظومة متكاملة تشمل وحدة قياس رضا المواطنين، وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، لجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى جهود مستمرة للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

“غنيم” يناقش جهود وتقارير المتابعات الميدانية لسير منظومة العمل بملفات النظافة والإشغالات بمدينة الواسطى ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير إدارة المتابعة بالمحافظة الذي عرضه د. أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المارة والمرور بشوارع مركز ومدينة الواسطى.

حيث قامت لجان وفرق المرور بمتابعة أعمال رفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات،بشوارع المدينة وقرى جزيرة المساعدة والزاوية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة وأعضاء لجان المتابعة

في المقابل كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الواسطى، بتلافي الملاحظات الواردة بالتقارير، وتكثيف المرور على الشوارع والقرى لمتابعة مستوى النظافة العامة بها، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.