بحوث الصحة الحيوانية ببنها يحصل علي تجديد الاعتماد في 22 اختبارا

أعلن معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية عن تجديد منح الاعتماد لـ ٢٢ اختبارا ومنح الاعتماد في ٣ اختبارات جديدة ليكون اجمالي عدد الاختبارات المعتمدة في الايزو ١٧٠٢٥ بالمعمل الفرعي ببنها ٢٥ اختبارا، منها اختبار المنفحة الميكروبية والمنفخة الحيوانية واختبار الافلاتوكسين في الالبان.

ويعكس هذا الإنجاز التزام المعهد بتقديم خدمات فحوص معملية عالية الجودة وموثوقة تتوافق مع المعايير الدولية، وان هذ يأتي في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

شهادة على كفاءة وقدرة الباحثين

وصرحت الدكتورة " سماح عيد " مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية ان حصول معمل بنها على هذا الاعتماد الدولي يعد شهادة على كفاءة وقدرة الباحثين على إجراء التحاليل والاختبارات بدقة وموثوقية عالية في مجالات حيوية مثل سلامة الغذاء ومراقبة جودة الألبان والتحاليل الكيميائية بالاغذية ذات الاصل الحيواني بالاضافة الى الفحوص المعملية للكشف عن الامراض الحيوانية، مما يزيد من الثقة في دور المعامل الفرعية للمعهد في خدمة محافظاتها في مجالات سلامة الغذاء ومراكز تجميع الألبان وصحة الحيوان.

وأضافت " عيد "أنه منذ اعتماد المعمل الفرعي بمدينة بنها لاول مرة عام ٢٠١٨ مازال جهدًا دؤوبًا وعملًا متواصلًا من جميع العاملين بالمعمل لتطبيق متطلبات المواصفة الدولية.



دعم صناعة الألبان

ويأتي هذا الاعتماد ليؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعامله الفرعية في دعم صناعة الألبان وتوفير كوب لبن نظيف، وضمان سلامة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني من خلال الكشف عن الملوثات في الأغذية وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك من خلال توفير تحاليل دقيقة وموثوقة تساعد في اتخاذ القرار.

ويمنح الاعتماد اعترافًا رسميًا بالكفاءة الفنية والإدارية للمختبر، مما يعزز ثقة العملاء والجهات الرقابية في نتائج التحاليل والاختبارات الصادرة عنه.

وأشادت "عيد" بجهود الباحثين بالمعمل وادارة الجودة و الاداء المشرف أثناء تقييم المجلس الوطني للاعتماد "ايجاك" ووجهت التهنئة لهم لتجديد منح الاعتماد .