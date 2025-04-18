“سلامة الغذاء” تكشف سبب إغلاق بلبن وكرم الشام وكنافة وبسبوسة ووهمي

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن نتائج حملات تفتيش ميدانية موسعة نفذتها خلال الأيام الماضية على عدد من المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل شهيرة، شملت "بلبن"، "كرم الشام"، "كنافة وبسبوسة"، "وهمي"، و"عم شلتت"، وذلك في أعقاب شكاوى متكررة من المواطنين حول ظهور أعراض تسمم غذائي بعد تناول منتجات من هذه السلاسل.

وأسفرت الجولات الرقابية عن رصد مخالفات خطيرة، من بينها اكتشاف وجود بكتيريا ممرضة في عدد من المنتجات المعدة للتداول، واحتواء بعضها على ألوان محظورة دوليًا، إلى جانب سوء التخزين بما يؤدي إلى فساد المنتجات وتغير خصائصها. كما تم سحب عينات من الخامات والمنتجات وإجراء تحاليل مخبرية أكدت عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية ومعايير السلامة.

وقد شملت نتائج الحملات ما يلي:

زيارة أكثر من 47 منشأة ومحلًا تابعًا للسلاسل المذكورة.

إغلاق بعض الفروع مؤقتًا لحين تصحيح الأوضاع وتوفيقها مع متطلبات السلامة.

مصادرة وإعدام كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن جهودها لحماية صحة وسلامة المستهلكين، والحد من تداول المنتجات غير المأمونة، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق القوانين والأنظمة بحق المخالفين. كما دعت جميع المنشآت الغذائية إلى الالتزام الصارم باشتراطات سلامة الغذاء، وضمان جودة التخزين والإنتاج والتداول.

وأوضحت الهيئة أن الحملات الرقابية ستستمر خلال الفترة المقبلة في مختلف المحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه في الإضرار بصحة المواطنين.

كما دعت الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بسلامة الغذاء عبر القنوات الرسمية التالية: