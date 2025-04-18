محافظ الأقصر ورئيسة الجامعة يهنئان البابا تواضروس بعيد القيامة

أرسل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، برقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولقيادات الكنائس بمحافظة الأقصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة إليكم وإلى جميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والسلام، وأن ينعم علينا بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

برقيات تهنئة بمناسبة عيد القيامة

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر، والانبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف العام على دير مارى جرجس، ونيافة الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، والقس محروس كرم رئيس الطائفة الانـجيلية بالأقصر، والانبـا يواقيـم اسقف عام إسنا وارمنـت، والانبا عمانوئيـل مطـران الاقباط الكاثوليـك بالأقصـر، ونيافة الانبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر.

رئيسة جامعة الأقصر تهنىء البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

وفي سياق متصل، تقدمت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، اليوم الجمعة، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الإخوة الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأكدت رئيس الجامعة أن جميع الأديان تدعو للمحبة والسلام، وأن المصريين بكافة طوائفهم كيان واحد تربطهم أواصر المحبة والأخوة، تحت مظلة الوحدة الوطنية، داعية الله أن يحفظ مصر في أمن وأمان.

كما تقدمت رئيس الجامعة بالتهنئة إلى الإخوة الأقباط من منسوبي جامعةالأقصر، من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب بهذه المناسبة، متمنية أن يعم الخير والنماء مصرنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن ينعم الوطن دائمًا بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار.