نصائح وإجراءات وقائية لمرضى الكلى لتناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

يحرص الكثير من المصريين في شم النسيم علي تناول الملوحة والفسيخ والرنجة لأنها تعد طقوسا وعادات قديمة موروثة منذ القدم، وهناك أعراض ومشاكل صحية تحدث عند مرضى الكلى يجب الحذر منها وتجنب تناولها خاصة أن الأغذية المملحة تعد خطرا على مرضى الكلى بسبب احتوائها المكثف من الملح والأملاح النيتروجينية، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل احتباس السوائل و ارتفاع ضغط الدم، وزيادة الضغط على الكلى، لذلك من المهم لمرضى الكلى الحذر عند تناول الرنجة والفسيخ، والالتزام بهذه النصائح والإرشادات والإجراءات الوقائية من أي مخاطر ، وفقا لما نشره موقع"Healthline".

نصائح لمرضى الكلى

فيما يلى.. نصائح وارشادات مفيدة لمرضى الكلى بعد تناول الفسيخ والرنجة

يجب تناول كمية كبيرة من المياه، وذلك لخفض تركيز الصوديوم والقضاء على السموم من الجسم.

تناول الخضراوات الطازجة مثل الخيار والجرجير والبقدونس، حيث تعمل على إدرار البول وخفض احتباس الأملاح.

الابتعاد عن المشروبات الغازية والكافيين مثل القهوة والشاي لأنها ترفع من الجفاف ومن ثم تزيد الضغط على الكلى.

الابتعاد عن تناول أي أغذية تتكون من أملاح أثناء اليوم خاصة بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة، وذلك لتقليل الضغط والمجهود على الكلى.

قياس مستويات ضغط الدم والسكر خاصة لو مريض سكر أو ضغط، لأن الرنجة والفسيخ ممكن أن يتسبب في رفع مستوياتهما بشدة خاصة الضغط.

نصائح أخرى لمرضى الكلى

فيما يلى.. نصائح أخرى يجب على مرضى الكلى إتباعها في شم النسيم بعد تناول الفسيخ والرنجة والملوحة لتفادي أي مضاعفات متوقعة :

الالتزام بنظام غذائي منخفض الصوديوم لخفض مزيد من أعباء على الكلى.

متابعة زيادة الوزن والسوائل في الجسم، حيث أن أي زيادة قد تؤدي إلى احتباس السوائل في جسمك.

مراجعة الطبيب علي الفور عند ظهور أعراض مثل، تورم في القدمين أو الوجه، وضيق في التنفس، وسلس البول، وصداع أو زغللة.

إجراء تحليل وظائف الكلى لو ظهرت أعراض غريبة، خاصة لمن يعانون من مرض الكلى المزمن أو الذين يخضعون للغسيل الكلوي.