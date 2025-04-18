رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الجمعة العظيمة بمصر الجديدة ويترأس الاحتفال الرسمي بعيد القيامة غدًا

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في احتفالية "الجمعة العظيمة" مع شعب الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة، بحضور شعب الكنيسة.

وتستعد كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، لاستقبال الاحتفال الرسمي بعيد القيامة المجيد، الذي تنظمه الطائفة الإنجيلية غدًا السبت، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور الدكتور القس أندريه زكي.

ويشارك في برنامج الاحتفال عدد من قيادات الطائفة: الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، الذي يقدم الصلاة الافتتاحية، والدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، الذي يقدم القراءة الكتابية، والدكتور إيهاب طناس، رئيس كنائس الإخوة، والدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة، الذي يقدم كلمة روحية، كما يشارك في الفقرة الفنية المايسترو ناير ناجي، والسوبرانو دينا إسكندر، بمرافقة الأستاذ شريف الضبع، ويُختتم الاحتفال بكلمة الشكر من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية.

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال الرسمي حضور عدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، في مقدمتهم مندوب عن فخامة رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب قيادات تنفيذية ودينية وشخصيات عامة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.