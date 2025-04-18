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الجمعة 18 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بفيديو صدم طفل في بني سويف

عقب تداول مقطع فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الجمعة، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن اصطدام قائد دراجة نارية بأحد الأطفال ببنى سويف والهرب.. وضبط مرتكب الواقعة .

عقب تداول مقطع فيديو 


وفى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إصطدام قائد دراجة نارية بأحد الأطفال ببنى سويف والهرب.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدها.

مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي إصطدام قائد دراجة نارية بأحد الأطفال ببني سويف