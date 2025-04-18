ضبط المتهم بفيديو صدم طفل في بني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الجمعة، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن اصطدام قائد دراجة نارية بأحد الأطفال ببنى سويف والهرب.. وضبط مرتكب الواقعة .

عقب تداول مقطع فيديو



وفى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إصطدام قائد دراجة نارية بأحد الأطفال ببنى سويف والهرب.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدها.