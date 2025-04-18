رامي رمزي يتصدى لبطولة "نويزي TV" على مسرح السامر

يتصدى الفنان رامي رمزي، لبطولة العرض المسرحي الجديد" "نويزي TV"، الذي ينطلق عرضه الأول في السابعة مساء اليوم 18 أبريل على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، والعرض من تأليف الكاتب مصطفى موسى وإخراج نهال أحمد.

وتدور أحداث عرض "نويزي TV"، في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يقرر مجموعة من العاملين في قناة تليفزيونية، التصدي لمهمة تقديم البرامج على الهواء مباشرة، بعد تعرض القناة لأزمة تتسبب في غياب جميع المذيعين وضيوف البرامج عن ستوديو الهواء، وهو ما يسهم في توليد العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

ويشارك رامي رمزي بطولة العرض محمد نشأت، وحمدي عباس، ومروة الصباحي، وسمر الشاذلي، ومصطفى موسى، إلى جانب فريق العمل الكاتب مصطفى موسى الذي كتب أيضاً أشعار المسرحية ووضع الألحان علاء غنيم، إضافة إلى ديكور محمد فتحي، وتصميم أزياء هبة مجدي، واستعراضات عربي محمد، والعرض من إخراج نهال أحمد.

ويمثل عرض "نويزي TV"، عودة مسرحية جديدة لرامي رمزي، باعتباره أحد نجوم فرقة السامر المسرحية العريقة، التي تعود جذورها الإبداعية لأكثر من نصف قرن، والتي شهدت من قبل التحاق الفنان الراحل أحمد زكي بها، قبل أن يتقدم باستقالته للتفرغ للعمل السينمائي.

وقال الفنان رامي رمزي، أن عرض "نويزي TV"، يمثل نقلة مسرحية كبيرة مع ما يحققه من توازن بين تقديم عرض مسرحي يحمل رؤية فنية جيدة، وبين تحقيق الجذب الجماهيري بعرض هذه الرؤية في إطار كوميدي يسهم في إعادة الجمهور إلى مقاعد مسرح الدولة من جديد.

ويعد آخر عرض مسرحي شارك فيه رامي رمزي قبل "نويزي tv"، مشاركته في مسرحية "الشقة"، التي عرضت مؤخراً على قناة النهار، من تأليف محمد عز، وإخراج محمد جبر، كما شارك مع الزعيم عادل إمام من قبل في بطولة مسلسل "عوالم خفية"، للمخرج رامي إمام.