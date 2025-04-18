10 شهداء في قصف إسرائيلي خيمة للنازحين شرق غزة وأخرى للحلاقة في خان يونس

استشهد 10 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم (الجمعة)، في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وخيمة حلاقة في خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب مسجد بدر في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مسيرة لـ الاحتلال الإسرائيلي قصفت خيمة حلاقة وسط مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد 6 فلسطينيين.

وقالت مصادر طبية للوكالة ذاتها، إن 34 فلسطينيا استشهدوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 51،065 والإصابات إلى 116،505 منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ومنذ قليل، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بالقطاع لوكالة «وفا» الفلسطينية، بأن طائرة مسيرة لـ الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل مباشر خيمة تؤوي نازحين في منطقة التوام بجباليا، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.

