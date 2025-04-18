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الجمعة 18 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كفر الشيخ: انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال

من مسجد النور بالرياض

لقاء الجمعة بمسجد
لقاء الجمعة بمسجد النور بكفرالشيخ
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تابع، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات برنامج «لقاء الجمعة للأطفال»، من مسجد النور بإدارة الرياض غرب، وذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس وكيل الوزارة، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ حسن عاشور مدير إدارة غرب الرياض.

وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف، في نشر الفكر الوسطى المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

ويعد هذا البرنامج مبادرة وطنية تهدف إلى غرس القيم الإسلامية وتعزيز الأخلاق الحميدة لدى الأطفال، وذلك من خلال أنشطة متنوعة تقام بعد صلاة الجمعة مباشرةً.

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الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ برنامج لقاء الجمعة للأطفال تصحيح المفاهيم الخاطئة محافظ كفرالشيخ