«سيكو سيكو» و«فار بـ7 أرواح».. آخر أعمال سليمان عيد قبل رحيله

رحل عن عالمنا اليوم الجمعة الفنان سليمان عيد، عن عمر يناهز 64 عامًا، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجأة في منزله، والذي أدخل البهجة في نفوس جمهوره بأداء مميز وصادق، وستظل تتذكره الأجيال على مر العصور.

فار بـ7 أرواح

يعد الفنان سليمان عيد أحد أبرز نجوم الكوميديا في الوطن العربي، واستطاع بخفة ظله رسم البسمة على وجوه المشاهدين، فقد شارك في العديد من الأعمال في مختلف القنوات الفنية سواء في المسرح والسينما والتليفزيون، وكانت آخر أعمال الفنية مشاركته في الفيلمين «فار بـ7 أرواح» و «سيكو سيكو» 2025، والمتاحين حاليا بقاعات دور العرض.

"فار بـ7 أرواح" تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول سبع قصص مختلفة وبشخصيات متنوعة، ولكن تربطهم جثة غامضة تتنقل بينهم بشكل ساخر، مما يتسبب لهم في الكثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها.

شارك سليمان عيد في بطولة الفيلم مع زملاءه الفنانين: محمد لطفي، محمد رضوان، أحمد فتحي، ندى موسى، محمود حافظ، إدوارد، فرح الزاهد، ويزو، ومؤدي المهرجانات عنبة، محمد لطفي وآخرون، العمل من تأليف محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي.

«سيكو سيكو»

أما «سيكو سيكو» فقدم خلاله الفنان سليمان عيد دور المستشار سليمان عبدالحي المحامي، وذلك في إطار كوميدي، حيث تدور أحداث العمل حول «سليم» وابن عمه يحيى الذين يحصلان على ميراث عمهما المتوفي، ثم يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة، فيحاولان التصرف فيها وبيعها من خلال ابتكار لعبة إلكترونية وبمساعدة مجموعة من الأشخاص، لكن تنقلب حياتهما رأسًا على عقب بعد ظهور زعيم عصابة خطير يدّعي أنه المالك الحقيقي للسلع.

حل سليمان عيد ضيف شرف بفيلم سيكو سيكو، وشاركه البطولة الفنانين: عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبدالحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

وقد حقق فيلم «سيكو سيكو»، أول أمس الأربعاء إيرادات جيدة في دور العرض المصرية، واعتلى قمة شباك التذاكر بـ 2 مليون و86 ألف جنيه، مقابل بيع 15.5 ألف تذكرة، ليقفز بإجمالي إيراداته في 15 ليلة عرض إلى 112 مليون و14 ألف جنيه.

الفنان سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، بمحافظة القاهرة، حيث بدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وكان دوره مع الفنان عادل إمام في فيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك، كما شارك بعد ذلك في العديد من الأفلام منها: سيكو سيكو، طيور الظلام، النوم في العسل، الباشا تلميذ، اللعب مع العيال.. وغيرها، إلى جانب العديد من المسلسلات التلفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تلفزيونية.