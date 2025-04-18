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الجمعة 18 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تتهم شركة صينية بدعم هجمات الحوثيين

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
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اتهمت الولايات المتحدة، شركة صينية بالمساهمة في دعم هجمات الحوثيين ضد المصالح الأمريكية، في ظل استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد الجماعة في اليمن. وذكرت صحيفة "ميامي هيرلد" الأمريكية - في تقرير اليوم /الجمعة/ - أن هذا الاتهام يعد بعدًا جديدًا في المواجهة المتصاعدة بين واشنطن وبكين، التي بدأت تتوسع من شرق آسيا إلى الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن شركة (CGSTL)، المرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني؛ قدمت صورًا استخباراتية ساعدت الحوثيين في استهداف سفن حربية أميركية وسفن تجارية في البحر الأحمر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس "دعم بكين لهذه الشركة، رغم محادثاتنا الخاصة معها، هو مثال آخر على الادعاءات الفارغة للصين بأنها تدعم السلام".

وأشارت إلى تقرير نشرته "فايننشال تايمز" البريطانية يفيد بأن الشركة الصينية قدّمت صورًا فضائية للحوثيين ساعدتهم في شن هجمات على حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري إس. ترومان)، رغم أن هذه الهجمات لم تُسفر عن أضرار، وفق ما أفادت به واشنطن.

وأكدت بروس: "استعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر أولوية للرئيس ترامب، وعلى بكين أن تأخذ هذه الأولوية بجدية إذا كانت تنوي مواصلة دعم شركة CGSTL".
 

واشنطن الحوثيين الولايات المتحدة بكين الصين